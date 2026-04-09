Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärte am Donnerstag, er habe sein Kabinett angewiesen, direkte Gespräche mit dem Libanon aufzunehmen. Sie sollen darüber sprechen, die Hisbollah zu entwaffnen und "Friedensbeziehungen" zwischen den beiden Ländern herzustellen.

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"Angesichts der wiederholten Bitten des Libanon, direkte Verhandlungen mit Israel aufzunehmen, habe ich gestern das Kabinett angewiesen, so bald wie möglich direkte Verhandlungen mit dem Libanon aufzunehmen", schrieb sein Büro in einer Erklärung.

"Die Verhandlungen werden sich auf die Entwaffnung der Hisbollah und die Herstellung von Friedensbeziehungen zwischen Israel und Libanon konzentrieren. Israel begrüßt die heutige Aufforderung des libanesischen Premierministers, Beirut zu entmilitarisieren", heißt es in der Erklärung weiter.

Angriffe trotz Diplomatie-Bemühungen

Die Erklärung des Büros von Netanjahu erfolgte am selben Tag, an dem das israelische Militär die Bewohner der südlichen Vororte Beiruts, die lange Zeit eine Hochburg der militanten libanesischen Hisbollah waren, vor bevorstehenden Angriffen warnte und sie aufforderte, die Stadt zu verlassen.

"Die israelischen Streitkräfte setzen ihre Operationen fort und greifen die militärische Infrastruktur der Terrororganisation Hisbollah in verschiedenen Gebieten der südlichen Vororte an", erklärte der arabischsprachige Militärsprecher Avichay Adraee in einem Beitrag auf X.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu spricht während einer Pressekonferenz in Jerusalem, 19. März 2026 AP Photo

"Die IDF [Israel Defence Forces] hat nicht die Absicht, Ihnen zu schaden und geht nur gegen Hisbollah-Aktivisten und militärische Ziele vor. Deshalb müssen Sie zu Ihrer Sicherheit sofort evakuiert werden".

Diese Warnung erfolgte einen Tag nach der größten israelischen Angriffswelle seit Beginn des Krieges. Am 2. März hat Israel einen massiven Schlag gegen die Hisbollah durchgeführt, bei dem mehr als 200 Menschen getötet wurden.

Die Hisbollah gab an, am Donnerstag in der südlichen Stadt Bint Jbeil Nahkämpfe gegen die israelischen Streitkräfte am Boden geführt zu haben.

Während Israel regelmäßig Evakuierungswarnungen herausgibt, bevor es die südlichen Vororte Beiruts bombardiert, schloss die Ankündigung vom Donnerstag auch die Außenbezirke des einzigen internationalen Flughafens des Libanon ein.

Abkommen zum Waffenstillstand zwischen den USA und Iran

Es herrschte Verwirrung darüber, ob das Waffenstillstandsabkommen der USA mit dem Iran, das in den frühen Morgenstunden des Mittwochs in Kraft trat, auch den Libanon einschließt.

Sowohl Netanjahu als auch US-Präsident Donald Trump behaupten, dies sei nicht der Fall.Vermittler in Pakistan bestreiten jedoch diese Darstellung.

"Sie waren nicht Teil des Abkommens", sagte Trump laut einem Social-Media-Post von PBS News Hour-Korrespondentin Liz Landers. Brüssel, Moskau und Ankara haben alle gefordert, dass die seit zwei Tagen geltende Waffenruhe auf den Libanon ausgedehnt wird.

"Wir betrachten die Situation im Südlibanon mit besonderer Sorge", sagte Bundeskanzler Friedrich Merz und schloss sich damit den Erklärungen aus Paris und London an.

"Die Härte, mit der Israel dort Krieg führt, könnte den Friedensprozess insgesamt zum Scheitern bringen, und das darf nicht zugelassen werden", warnte er.

Der iranische Parlamentssprecher Mohammad Bagher Ghalibaf warnte seinerseits, Teheran betrachte den Libanon als "untrennbaren Teil des Waffenstillstands", und Präsident Masoud Pezeshkian sagte, Israels Streiks machten die für Ende der Woche in Pakistan geplanten Gespräche mit US-Gesandten "bedeutungslos".

Gespräche mit hohem Einsatz

Sollten die pakistanischen Gespräche fortgesetzt werden, bleibt ein zentraler Streitpunkt die Straße von Hormuz, durch die in Friedenszeiten ein Fünftel des weltweiten Erdöls sowie große Mengen an Erdgas und Düngemitteln transportiert werden.

Menschen begutachten die Schäden nach einem israelischen Luftangriff in Beirut, 9. April 2026 AP Photo

Der Iran kündigte am Donnerstag alternative Routen für Schiffe an, die durch die Meerenge fahren, und begründete dies mit der Gefahr von Seeminen.

Es war jedoch unklar, ob Teheran in der Praxis die Durchfahrt von Schiffen durch die Meerenge erlaubte, nachdem am Mittwoch Berichte aufgetaucht waren, wonach die Meerenge geschlossen sei, was das Weiße Haus als "völlig inakzeptabel" bezeichnete.