Justin Bieber singt für Freundin vor Londons Buckingham Palace [VIDEO]

Touristen, die sich am Mittwoch vor dem Buckingham Palace versammelt hatten, hofften wahrscheinlich, einen Blick auf die britische Königsfamilie zu werfen. Stattdessen konnten sie ein spontanes Konzert des kanadischen Popstars Justin Bieber erleben.

Bieber war zuvor beim Sightseeing in der britischen Hauptstadt mit seiner Verlobten, dem Model Hailey Baldwin gesehen worden. Vor der offiziellen Residenz der Queen zog er kurzentschlossen seine Gitarre heraus und sang einen seiner Hits von 2016, Cold Water.

Trotz seiner Bemühungen, unter der Kapuze eines überdimensionalen Pulli unerkannt zu bleiben, bemerkten Passanten Biebers Serenade an seine Verlobte. Innerhalb weniger Minuten kamen viele Leute dazu, die sich schnell daran machten, das Ereignis für die Nachwelt und die sozialen Medien aufzuzeichnen.

Bilder des 24-jährigen Kanadiers und des US-Models (21) beim Betreten eines New Yorker Gerichtsgebäudes, in dem Heiratserlaubnisse ausgestellt werden, hatten in der vergangenen Woche die Gerüchteküche angeheizt: Gab es schon ein heimliches "Ja"-Wort zwischen den beiden?