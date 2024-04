Neofaschisten gedenken Mussolini am Comer See

Rund zweihundert Menschen sind zum 79. Todestag des italienischen Diktators Benito Mussolini nach Mezzegra-Giulino am Comer See gekommen.

Der italienische Diktator Benito Mussolini und seine Geliebte Clara Petacci sind am 28. April 1945 vom italienischen Widerstand im Dorf Giulino di Mezzegra hingerichtet worden.

Am Sonntag marschierten in Dongo, einer Stadt am Comer See, in der Mussolini und Petacci festgenommen wurden, schwarz gekleidete Neofaschisten. Sie legten 15 Rosen auf das Wasser, in Erinnerung an die Minister und Beamten der Mussolini-Regierung, die dort hingerichtet wurden. Dann erhoben sie ihre Arme zum römischen Gruß und sangen ein faschistisches Lied.

Demonstranten-Clash während Zeremonie für Mussolini

Die Polizei musste die Neofaschisten von Hunderten von Demonstranten auseinandernehmen, die während der Zeremonie für Mussolini das berühmte italienische antifaschistische Lied „Bella Ciao“ sangen.

Demonstrationen wurden auch in Predappio, dem Geburts- und Begräbnisort von Mussolini, gesichtet.

Melonie will für Europawahlen kandidieren

Am selben Tag kündigte die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni auf einer Konferenz ihrer Partei Fratelli d'Italia in Pescara an, dass sie bei den Europawahlen kandidieren werde.

Fratelli d'Italia hat seine Wurzeln in der italienischen Sozialbewegung, die 1946 von einem Kabinettschef in Mussolinis letzter Regierung gegründet wurde. Meloni, die als Jugendliche der Bewegung beitrat, hat versucht, die Partei von ihren neofaschistischen Wurzeln zu distanzieren. Sie verurteilte die Unterdrückung der Demokratie durch den Faschismus und bestand darauf, dass Italiens Rechte den Faschismus schon vor Jahrzehnten hinter sich gelassen hätte.

Von der Bühne in Pescara aus warf sie der Linken vor, eine totalitäre Bedrohung für Italien darzustellen. „Ich stelle fest, dass die Kommunistische Partei immer noch existiert, und ich sage das, um zu zeigen, wo man die Nostalgiker des Totalitarismus heute in Italien vorfindet“, sagte Meloni.

La Russa sprach von seiner Büste Mussolinis

Kurz vor Melonis Rede sprach der Präsident des Senats und Fratelli d'Italia-Mitglied Ignazio La Russa über eine Büste von Mussolini, die er in seinem Besitz hat. La Russa wurde im Laufe der Jahre dafür kritisiert, dass er sich nie gegen den Faschismus ausgesprochen hat.

Ich muss nicht bereuen, eine Büste von Mussolini zu Hause aufbewahrt zu haben. Ignazio La Russa Präsident des Senats und Fratelli d'Italia-Mitglied

„Ich muss nicht bereuen, eine Büste von Mussolini zu Hause aufbewahrt zu haben. Sie ist ein Erbe meines Vaters. Was hätte ich tun sollen? Ein Geschenk von meinem Vater wegwerfen? Ich habe es meiner Schwester gegeben. Ich habe auch Stalin, De Gasperi und einen römischen Kaiser", sagte La Russa.

Er kritisierte auch den Schriftsteller Antonio Scurati, der kürzlich in einen Mediensturm geriet, nachdem der staatliche Fernsehsender Rai seinen Monolog gegen die Regierung Melonis am 25. April, dem Tag der Befreiung, blockiert hatte.

Scurati warf der italienischen Ministerpräsidentin und ihrer Partei vor, sich nie vom Faschismus distanziert zu haben.