Fünf Menschen und ein Hund wurden bei einem russischen Angriff auf Odessa getötet. Offiziellen Angaben zufolge soll die russicshe Armee bei dem Angriff mitunter Streumunition verwendet haben.

Mindestens fünf Menschen und ein Hund sind bei einem erneutem russischen Angriff auf Odessa getötet worden. 23 weitere wurden verletzt und werden weiterhin in medizinischen Einrichtungen behandelt. Acht Personen befinden sich in einem ernsten Zustand. Um einige von ihnen steht es kritisch, auch um ein vierjähriges Mädchen.

Nach Angaben des Leiters der Militärverwaltung der Region Odessa, Oleh Kiper, setzten die russischen Streitkräfte eine ballistische Rakete ein, die wahrscheinlich Streumunition enthielt.

Ein schlossartiges Gebäude, das in der Region als „Harry-Potter-Schloss“ bekannt ist und zur Rechtsakademie von Odessa gehört, wurde durch den Angriff in Brand gesetzt.

Bei dem Angriff wurde nach Angaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunksenders Suspilne das Dach fast vollständig zerstört. Unter den Verletzten sei auch der Präsident der Akademie, der ehemalige Parlamentsabgeordnete Serhiy Kivalov.

In einem Beitrag auf Telegram schrieb er:

"Die Russen haben eine ballistische Rakete mit Streumunition auf einen der beliebtesten Orte der Einwohner und Besucher von Odessa abgefeuert, wo die Menschen mit ihren Kindern oder Hunden spazieren gingen oder Sport trieben … Diese Munition wird gegen Infanterie eingesetzt und stellt in erster Linie eine Bedrohung für Menschen dar, nicht für Ausrüstung oder Gebäude."

Kiper hat infolge des russischen Angriffes den heutigen Dienstag zum Trauertag erklärt.

US-Waffenlieferungen kommen in kleinen Mengen an

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte am Montag, dass die US-Waffen in kleinen Mengen in der Ukraine ankämen. Der Prozess müsse schneller ablaufen, fügte er hinzu.

Auf X schrieb Selenskyj, dass die russische Armee nun versuche, sich die Situation zunutze zu machen, während "wir auf die Lieferungen unserer Partner, vor allem der Vereinigten Staaten, warten". Daher bedeute eine schnelle Lieferung buchstäblich eine Stabilisierung der Front.

"155-mm-Artillerie, Langstreckenwaffen und Luftabwehrsysteme, allen voran die Patriots. Das ist es, was unsere Partner besitzen, und das ist es, was jetzt in der Ukraine wirken sollte, um die terroristischen Ambitionen Russlands zu zerstören. Die russische Armee bereitet sich auf weitere Offensiven vor. Gemeinsam müssen wir diese Pläne durchkreuzen. Unsere Partner verfügen über alle dafür notwendigen Mittel", schrieb er.

Unangekündigter Besuch von NATO-Generalsekretär in Kiew

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat sich gestern mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew getroffen. Der Generalsekretär lobte die Führung des Präsidenten und die Tapferkeit der ukrainischen Streitkräfte und des ukrainischen Volkes, räumte jedoch ein, dass „Führung und Tapferkeit allein nicht ausreichen, um die russischen Streitkräfte zurückzuschlagen". Man brauche auch Waffen und Munition.

Er sagte, dass die erheblichen Verzögerungen bei der Unterstützung zu schwerwiegenden Folgen auf dem Schlachtfeld geführt haben. „Die Ukraine ist seit Monaten waffentechnisch unterlegen. Es wurden weniger russische Raketen und Drohnen abgeschossen, und Russland konnte an der Front vorrücken“, sagte Stoltenberg. „Aber es ist noch nicht zu spät für die Ukraine, sich durchzusetzen. Mehr Unterstützung ist auf dem Weg.“

Oleksandr Syrskyj: Situation an der Front hat sich verschlechtert

In einem Beitrag auf Telegram hat der ukrainische Oberbefehlshaber, Oleksandr Syrskyj erklärt, dass sich die Lage an der Front angesichts der zahlreichen russischen Angriffe verschlechtert habe.

In dieser Woche wurden laut Syrskyj schwere Kämpfe entlang der gesamten Front fortgesetzt. Die Lage änderte sich dynamisch und in einigen Gebieten erlebten die russischen Streitkräfte taktische Erfolge. In anderen Gebieten konnten die ukrainischen Truppen ihre taktische Position allerdings verbessern.

"In der Region Luhansk versucht der Feind, seine Überlegenheit in den Bereichen Luft, Raketen und Artilleriemunition auszunutzen. Sein Hauptziel ist es, die Verwaltungsgrenze der Region Luhansk zu erreichen. Die Hauptschwerpunkte der feindlichen Bemühungen in der Region Kupjansk sind die Dörfer Stelmachiwka und Berestow. Außerdem greift er weiterhin das Dorf Terny im Sektor Liman an und versucht, die ukrainischen Verteidigungskräfte über den Fluss Chornyi Zherebets hinauszudrängen, was ihm jedoch nicht gelingt", schrieb er auf Telegram.

Am schwierigsten sei die Lage in den Regionen Pokrovske und Kurakhove. Russland hat in diesen Gebieten bis zu vier Brigaden stationiert und versucht, eine Offensive westlich von Awdijiwka und Maryinka zu entwickeln, um nach Pokrowsk und Kurachowo zu gelangen. Einheiten der ukrainischen Verteidigungskräfte sind an neue Grenzen westlich von Berditschiw, Semeniwka und Nowomichailiwka vorgedrungen. Insgesamt haben die Russen in diesen Gebieten einige taktische Erfolge erzielt, konnte aber keinen operativen Vorteil erlangen. Die ukrainischen Truppen fügen den russischen Streitkräften laut Syrskyj höchste Verluste zu, sowohl an Personal als auch an militärischem Gerät.

"Wir setzen die Rotation der militärischen Einheiten fort, um die Erholung des Personals zu organisieren und die Kampffähigkeit unserer militärischen Einheiten wiederherzustellen", schrieb er.

Finnische Fluggesellschaft setzt Flüge nach Estland aus, nachdem GPS-Störung zwei Landungen verhindert hat

Die finnische nationale Fluggesellschaft Finnair gab am Montag an, dass sie Flüge nach Estlands zweitgrößter Stadt vorübergehend für einen Monat aussetzen wird, nachdem zwei ihrer Flugzeuge aufgrund von GPS-Störungen nicht in Tartu landen konnten.

Die Ursache für die GPS-Störungen, die die beiden Flüge am vergangenen Donnerstag und Freitag zur Rückkehr nach Helsinki zwangen, war nicht sofort bekannt, aber estnische Beamte machen Russland für GPS-Störungen in der Region verantwortlich.