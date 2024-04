Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Spitzenkandidatin der Liberalen bei den Europawahlen, hat ein vernichtendes Urteil über Ursula von der Leyens erste Amtszeit gefällt.

Strack-Zimmermann, der der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa (ALDE) angehört, ist Teil eines Teams mit drei Kandidaten, das die liberalen Kräfte bei den Europawahlen vom 6. bis 9. Juni vertritt. Derzeit ist sie Mitglied des deutschen Bundestags, wo sie den Verteidigungsausschuss leitet, und kandidiert für einen Sitz im Europäischen Parlament.

In einem ausführlichen Interview mit Euronews prangerte die Kandidatin die Politik von Ursula von der Leyen, der amtierenden Präsidentin der Europäischen Kommission, in den Bereichen Verteidigung, Wirtschaft und Grundrechte an. Von der Leyen kandidiert für ein zweites Mandat und als Spitzenkandidatinder christdemokratischen Europäischen Volkspartei (EVP).

„Ich bin absolut enttäuscht“, sagte Strack-Zimmermann am Montag, kurz vor der ersten TV-Debatte mit allen Spitzenkandidaten in Maastricht.

Die Liberale griff die Amtsinhaberin an, weil sie zu lange gebraucht habe, um die Verteidigung ganz oben auf die EU-Agenda zu setzen, und zwar erst, sagte sie, nachdem russische Truppen die Grenzen der Ukraine durchbrochen und den größten bewaffneten Konflikt auf dem Kontinent seit dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst hatten.

Das Zögern, fügte sie hinzu, sei besonders bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass von der Leyen zuvor sechs Jahre lang als Verteidigungsministerin unter der Regierung von Bundeskanzlerin Angela Merkel gedient hatte.

„Ich habe keine Ahnung, warum sie nicht über militärische Sicherheit gesprochen hat, als sie ihr Amt als Kommissionspräsidentin antrat, weil sie das Thema kennt und eine Vorstellung davon hat, was passiert ist“, sagte sie und bezog sich dabei auf die Annexion der Krim im Jahr 2014.

„Ich war überrascht, dass ich nicht gesagt habe: 'Kommt schon, wir müssen in Europa mehr tun', weil sie die Erfahrung hat.“

Als die russische Invasion im Februar 2022 begann, hatte von der Leyens Exekutive noch immer mit den Schockwellen zu kämpfen, die durch die COVID-19-Pandemie und die Einführung des Wiederaufbaufonds ausgelöst wurden. Dieser Fonds wurde durch rekordverdächtige gemeinsame Kredite aufgebaut und durch strenge Ausgabenbedingungen verschärft, um den ökologischen und digitalen Wandel zu beschleunigen.

Nach Ansicht von Strack-Zimmermann taugt dies jedoch nicht als Entschuldigung für Zögerlichkeit.

„Ich weiß, dass die Pandemie-Situation für alle schrecklich war. Aber selbst dann konnte man sehen, was in Russland geschah. Und es war nicht das eine oder das andere, es war beides. Ich denke, wenn man Kommissionschefin ist, gibt es kein (einziges) Thema", sagte sie gegenüber Euronews.

„Es ist kein sexy Thema, über Waffen zu sprechen, über Krieg zu sprechen. Es klingt netter, wenn Sie über den Green Deal sprechen, es ist ein sanfteres Thema.“

Das Versäumnis, bis März 2024 eine Million Schuss Artilleriegeschosse zu liefern, wie es Brüssel Kiew bekanntermaßen versprochen hatte, unterstreicht das allgemeine Fiasko, fügte sie hinzu. „Es ist eine Frage der Zeit. Es ist eine Frage (von) ob Sie sagen, wir werden es liefern, dann müssen wir es auch tun.“

In wirtschaftlicher Hinsicht warnte sie davor, dass Umweltpolitik und übermäßiger Bürokratismus das Wachstum dämpfen, Unternehmer abschrecken und „jeden Moment töten, um Ideen zu haben, um als Unternehmen in Europa zu bleiben“.

In Bezug auf den Schutz der Rechtsstaatlichkeit sagte Strack-Zimmermann, es sei „unglaublich“, dass die Kommission einen Tag vor einem wichtigen Gipfel, mit dessen Auflösung Viktor Orbán gedroht hatte, 10,2 Milliarden Euro an Kohäsionsfonds für Ungarn freigeschaltet habe.

Brüssel argumentierte, dass die Freilassung unvermeidlich sei, nachdem Budapest eine Reform verabschiedet hatte, mit der seit langem bestehende Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit der Justiz ausgeräumt werden sollten. Die Überarbeitung wurde jedoch vom Europäischen Parlament als unzureichend erachtet. Das Parlament reichte eine Klage gegen die Kommission ein.

„Alle waren sehr irritiert“, sagte Strack-Zimmermann. „Sie ist dafür verantwortlich. Und man konnte sehen, dass das Parlament über diese Situation nicht erfreut ist.“

Trotz ihrer harten Einschätzung räumte die Liberale ein, dass es ein „harter Job“ sei, Kommissionspräsidentin zu sein.

Dieses Interview ist Teil einer fortlaufenden Reihe mit allen Spitzenkandidaten. Das vollständige Interview mit Strack-Zimmermann wird am Wochenende auf Euronews ausgestrahlt.