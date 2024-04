Von Darren Loucaides, Sam Edwards, Alessio Perrone

Wir haben fast 4.000 verschwörungsorientierte Telegram-Kanäle und Gruppen in mehr als 20 europäischen Sprachen verfolgt — hier unsere Ergebnisse.

Am 9. Februar 2024 erklärte der niederländische Europaabgeordnete Rob Roos vor Publikum in Polen, dass der EU-Green Deal „unser Lebensmittelsystem zerstört“. In seinen Schlussbemerkungen warnte er: „Wir nähern uns dem, was ich eine neue Art von Kommunismus nenne.“

Roos ist ein rechtsextremer Politiker, der derzeit als Unabhängiger in der Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformisten (EKR) im Parlament sitzt, zusammen mit rechtsextremen Parteien wie den "Brüdern Italiens" und der spanischen Vox.

Als Roos die Äußerungen abgab, für die es keine Beweise gibt, sprach er auf einer relativ kleinen Veranstaltung in Warschau. Ein fast zweistündiges Video der Veranstaltung, das auf YouTube gepostet wurde, wurde gerade einmal 1.900 Mal angesehen.

In den sozialen Medien wurde ein kürzerer Clip mit Roos' Kommentaren jedoch von konspirativen Influencern viel häufiger geteilt, von denen sich viele in letzter Zeit der Klimapolitik der EU zugewandt haben.

Auf Telegram veröffentlichte ein Kanal namens DiscloseTV den Clip von Roos mit dem Zitat, dass der Klimawandel „eine erfundene Krise“ ist. Mehrere andere Kanäle haben den Clip von DiscloseTV geteilt, und er wurde schnell über eine Viertelmillion Mal angesehen.

Dies war eines von unzähligen Beispielen dafür, wie sich im Vorfeld der EU-Parlamentswahlen im Juni verschwörende Narrative über den Klimawandel in den sozialen Medien verbreiten.

Viele der Gruppen, die hinter diesen Narrativen stehen, haben zuvor COVID-19-Verschwörungstheorien verbreitet und wenden sich nun Klimafragen zu, da sich rechtsradikale Parteien zunehmend auf die Umweltpolitik konzentrieren. Im Laufe einer fünfmonatigen Untersuchung haben wir mit Experten der Forschungsagentur Prose Intelligence zusammengearbeitet, um zu verstehen, wie sich die Klimaleugnung entwickelt.

Was sind die Hauptarten der Klimadesinformation?

Klimaaktivisten demonstrieren in Paris, Dezember 2015, anlässlich des COP21-Gipfels AP Photo/Matt Dunham

In viralen Narrativen wird behauptet, dass Umweltvorschriften den Hunger „unvermeidlich“ machen, oder dass die EU unter dem Deckmantel, Pandemien zu verhindern, neue Befugnisse anstrebt, um Flüge einzuschränken und Bürgerrechte im Namen der Bekämpfung des Klimawandels einzuschränken.

Ein Telegram-Beitrag, in dem dies behauptet wurde, wurde von 250.000 Menschen gesehen, bevor er auf anderen Plattformen verbreitet wurde.

„Verschwörungsorientierte und rechtsextreme Gruppen, die COVID-Leugnung und Gegendax-Desinformation ausnutzten, um während der Pandemie relevant zu sein, wandten sich schnell anderen Themen zu, um relevant zu bleiben“, sagt Callum Hood, Forschungsleiterin am Center For Countering Digital Hate.

„Eines dieser Probleme ist das Klima und insbesondere die Proteste der Landwirte, die sie als populistischen Aufstand gegen eine imaginäre finstere Elite dargestellt haben.“

Werden sich Fehlinformationen über das Klima auf die EU-Wahlen auswirken?

Experten gehen davon aus, dass Desinformation über den Klimawandel nun in mehreren europäischen Ländern Gefahr läuft, in den Mainstream einzudringen und bei den bevorstehenden Wahlen eine Schlüsselrolle spielen wird.

Sean Buchan, Forscher für Klimadesinformation bei Climate Action Against Desinformation (CAAD), sagt, dass vor allem konspirative Influencer „der Macht hinterherjagen“ und dazu übergehen, über das Klima und die Proteste der Landwirte zu posten, da COVID-19 für ihr Publikum weniger interessant wird.

„Angesichts der zunehmenden Aktivitäten im Bereich der Klimapolitik ist dies eine Gelegenheit, die legitimen Ängste und Sorgen der Menschen auszunutzen und davon zu profitieren“, sagt Buchan.

„Das wird sich definitiv auf das Ergebnis der EU-Wahlen auswirken, weil es schon früher Wahlen beeinflusst hat. Wir haben in Deutschland bereits gesehen, wie sich Angriffe, die die Probleme der Grünen mit der Einführung der Wärmepumpen übertrieben haben, auf die Popularität ihrer Partei ausgewirkt haben.“

Die Desinformation über das Klima hat in den vergangenen Monaten stark zugenommen

Ab Ende November 2023 beobachtete Euronews Green den Klimadiskurs auf Telegram, der während der COVID-Pandemie zu einem Zentrum für konspirative Gruppen wurde. Wir haben 3.899 Kanäle und Gruppen in mehr als 20 europäischen Sprachen verfolgt, die zu Verschwörungstheoretikern tendieren. Insgesamt wurden Beiträge aus diesen Chats jeden Monat mindestens 100 Millionen Mal angesehen.

Die Produktion im Zusammenhang mit dem Klimawandel hat sich in dem von uns beobachteten Zeitraum erheblich weiterentwickelt. Es war kein wichtiger Teil der Konversation im Herbst 2023. Die „Influencer“ der Desinformation konzentrierten sich hauptsächlich auf die Konflikte in der Ukraine und im Gazastreifen und posteten auch weiterhin über die Pandemie.

Doch in den Monaten danach haben die Narrative rund um den Klimawandel im Vergleich zu COVID deutlich zugenommen. Während und nach der COP28, die zwischen dem 30. November und dem 15. Dezember stattfand, stiegen sie von durchschnittlich 250 Beiträgen auf einen Höchstwert von 1.000 Beiträgen pro Tag.

Während dieser Zeit stieg der Klimadiskurs auf seinem Höhepunkt um 400 Prozent an und ist seitdem höher als zuvor. In den fünf Monaten seit Ende November zeigen Daten außerdem, dass sich der tägliche Klimadiskurs auf konspirationsorientierten Kanälen verdoppelt hat und zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels nach wie vor im Vordergrund steht.

A graph showing the number of messages mentioning the given keywords over time in conspiracist-aligned Telegram sources. Source: TelepathyDB

Die verfolgten Kanäle und Gruppen griffen auch die Bauernproteste auf, die im Januar zum ersten Mal ausbrachen. Da die Kanalbetreiber versuchten, die Proteste auszunutzen und die vielschichtigen Beschwerden der Landwirte auf Angriffe auf die Klimapolitik der EU zu reduzieren, gab es enorme Aktivitätsspitzen, die Inhalte im Zusammenhang mit COVID-19 weit in den Schatten stellten.

Diese Beiträge erreichten viermal so viele wie Beiträge im Zusammenhang mit COVID-19. Dies führte dazu, dass der Januar der Monat mit den meisten Gesamtaufrufen von Beiträgen auf den getrackten Kanälen und Gruppen war. 250 Millionen Aufrufe waren es im Vergleich zu 131 Millionen Aufrufen im März. Die Zunahme der Beiträge über die Proteste der Landwirte korrelierte auch mit einem Anstieg der Beiträge, in denen die EU und das Weltwirtschaftsforum erwähnt wurden, da beide beliebte Ziele von Verschwörungstheoretikern sind.

Laut Leonie Pflaller, Analystin des US-Unternehmens NewsGuard, das Nachrichtenseiten bewertet, sind Klimaleugnung und Fehlinformationen weit davon entfernt, auf konspirative Gruppen beschränkt zu sein, sondern finden zunehmend Eingang in die allgemeine Debatte.

Ein Beispiel dafür sind hartnäckige Behauptungen, dass kalte Wetterereignisse den Klimawandel widerlegen. „Die Hashtags #climatescam oder #KlimaSchwindel (auf Deutsch) sind auf X nach wie vor beliebt“, sagt Pfaller gegenüber Euronews Green. „Wir sehen, dass sich diese besonders auf Wetterextreme wie die kälteren Temperaturen in Mitteleuropa [Mitte April] konzentrieren.“

Welche Rolle spielt Telegram im Klimadiskurs?

Obwohl Unternehmen wie Twitter/X und Facebook mehr Aufmerksamkeit in den Medien für die Verbreitung falscher und irreführender Informationen erhalten, ist Telegram zu einem wichtigen Knotenpunkt bei der Verbreitung verschwörerischer Ansichten geworden.

In vielen europäischen Ländern strömten COVID-Skeptiker während der Pandemie auf die weitgehend unmoderierte Plattform und baten das Publikum, ihnen zu folgen, manchmal nachdem sie von anderen Plattformen verbannt worden waren, weil sie gegen die Richtlinien dieser Unternehmen verstoßen hatten.

In unserer Analyse rangierten deutschsprachige Inhalte im Vergleich zu anderen Sprachen besonders hoch. Mehr als 33 Prozent der Beiträge zum Thema Klima in unserem Datensatz waren auf Deutsch, verglichen mit fast 36 Prozent auf Englisch, 8 Prozent Spanisch und 7,5 Prozent Französisch.

Nach eigenen Schätzungen hat Telegram die Marke von 900 Millionen Nutzern weltweit überschritten und gehört damit zu den größten sozialen Netzwerken der Welt. Dem Unternehmen ist es jedoch gelungen, eine genauere Prüfung in Europa zu vermeiden.

Telegram meldete im Februar in der EU durchschnittlich 41 Millionen monatliche Nutzer, was knapp unter dem von der EU festgelegten Schwellenwert für große Plattformen lag. Damit entging Telegram der direkten Aufsicht durch die Kommission und strengeren Verpflichtungen, die im Gesetz zur Inhaltsmoderation des Blocks festgelegt sind.

Laut Eliška Pírková, Analystin bei Access Now, einer Gruppe, die sich für digitale Rechte einsetzt, mangelt es an Transparenz in Bezug auf die monatlichen aktiven Nutzerzahlen einiger Plattformen, darunter Telegram. Die Europäische Kommission habe keine konkrete Methode zur Zählung der monatlich aktiven Nutzer veröffentlicht, fügt sie hinzu, sodass das Problem den Unternehmen überlassen bleibt.

Ein Sprecher der Europäischen Kommission erklärte gegenüber Euronews Green, dass das Unternehmen die Entwicklungen weiter beobachten werde, um zu beurteilen, ob andere Plattformen in die Liste der großen Plattformen aufgenommen werden sollten, die einer direkten Aufsicht bedürfen.

Desinformation über den Klimawandel wird nach den Wahlen eine „abschreckende Wirkung“ haben

Experten zufolge wird Desinformation über den Klimawandel inzwischen nicht mehr nur von Hardlinern geteilt, sondern sie wurde „in die Kulturkriege miteinbezogen“ und mit einer Vielzahl von Beschwerden gegen das Establishment vermischt, von Migration bis hin zu reproduktiven Rechten.

„[Die Leugnung des Klimawandels] wird oft mit weitreichenden Verschwörungstheorien vermischt, in denen behauptet wird, dass Medien, Experten und Regierungen daran zusammenarbeiten“, sagt Pfaller.

Joe Düker, Forscher am Center for Monitoring, Analysis, and Strategy — einer gemeinnützigen Organisation mit Sitz in Deutschland, die Verschwörungsideologien, Desinformation, Antisemitismus und Rechtsextremismus verfolgt, insbesondere auf Telegram — sagte, dass konspirative Ideologien in eine verschwörerische „Weltanschauung“ einfließen. Das bedeutet, dass jemand, der an COVID-Verschwörungen glaubt, offen für falsche oder irreführende Erzählungen über das Klima wäre und umgekehrt.

„Da verschwörungsideologische und rechtsextreme Influencer ein großes Publikum ansprechen und Emotionen wie Angst oder Wut nutzen wollen, konzentrieren sie sich in der Regel auf Themen, die derzeit in der Gesellschaft breit und heiß diskutiert werden“, sagt Düker. Dazu gehört auch das Klima.

Die Art und Weise, wie Verschwörer über Klimafragen diskutieren, hat sich laut Düker im Laufe der Zeit ebenfalls weiterentwickelt. „Während Klimaleugner früher regelrecht leugneten, dass der Klimawandel überhaupt stattfindet oder dass er nicht durch vom Menschen erzeugte Treibhausgase verursacht wird, bezeichnen heute viele Klimaleugner die Klimawissenschaft als unzuverlässig oder argumentieren, dass die vorgeschlagenen Lösungen für den Klimawandel nicht funktionieren“, sagt er.

Düker fügt hinzu, dass davon auszugehen ist, dass der Klimawandel angesichts der zunehmenden Auswirkungen auf die Welt ein „relevantes Thema“ für konspirative Einflussfaktoren bleibt.

Die Auswirkungen der Desinformation über den Klimawandel werden über die EU-Wahlen hinaus reichen, sagt Sean Buchan von CAAD.

„Unterschätzen Sie nicht die abschreckende Wirkung nach den Wahlen auf die Klimapolitik“, prognostizierte Buchan. „Gewählte Vertreter werden das Gefühl haben, nicht über das politische Kapital zu verfügen, um Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen, und der notwendige Wandel wird langsamer vonstattengehen, was sich negativ auf das Leben von Millionen von Menschen auswirken wird.“

Telegram wurde für einen Kommentar kontaktiert, hat sich aber bis Redaktionsschluss nicht zurückgemeldet.