Nasīmī-Festival: Letztlich geht es um Liebe

Er war einer der größten Dichter und Philosophen des Ostens: Imadaddin Nasīmī. Jetzt würdigt ein neues Poesie-, Kunst- und Musikfestival in Aserbaidschan diesen spirituellen Vordenker des Landes. Mugham-Sänger Alim Qasimoveröffnete das Festival. Imadaddin Nasīmī wurde hier in Shamakhi geboren, einst eine der wichtigsten Städte an der Seidenstraße. Er war ein Verfechter des Hurufismus, einer Variante des Sufismus. 1417 wurde er in Aleppo wegen seiner liberalen religiösen Überzeugungen lebendig gehäutet:

"Er ist immer noch zeitgemäß und fortschrittlich, denn bereits vor Hunderten von Jahren sprach er von Multikulturalität, Toleranz und der Eintracht der Menschen, und das ist die Botschaft, die wir mit diesem Festival vermitteln wollen", sagt Emin S. Mammadov von der Haydar-Aliyev-Stiftung.

Das Nasīmī-Festival war national und international besetzt: Chingiz Babayev aus Aserbaidschan würdigte Nasīmī mit seinem Planeten-Projekt. Seine Kunst lebt von der Idee der Essenz, die in allen Dingen steckt: "Man sieht hier verschiedene Materialien, verschiedene Größen, verschiedene Planeten, aber es geht um ein Universum, verschieden zu sein, bringt das Universum nicht auseinander. Auch wenn es aus vielen kleinen Stücken besteht, geht es letztlich nur um eins 'eshq' - 'eshq' ist Liebe", so Babayev.