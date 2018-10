"Vice": Der mächtigste Vizepräsident aller Zeiten

Von 2001-2009 war Dick Cheney der Stellvertreter von US-Präsident George W. Bush - Hochumstritten und von vielen als der mächtigste Vizepräsident aller Zeiten bezeichnet. In "Vice" einem neuen biographischen Film, wird Cheney von Christian Bale gespielt, der für seine Rolle 20 Kilo zulegen musste. Für ihn war vor allem der Regisseur das ausschlaggebende Argument, in die Rolle Cheneys zu schlüpfen. Bale hatte schon in dem Oscar-prämierten Film "The Big Short" mit Adam Mc Kay zusammengearbeitet.