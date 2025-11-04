Der ehemalige US-Vizepräsident und -Verteidigungsminister Dick Cheney ist tot.

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Der 1941 in Nebraska geborene Richard Bruce Cheney galt als einer der Hardliner der US-Außenpolitik und befürwortete 2003 als Verteidigungsminister von George W. Bush den Einmarsch der US-Truppen in den Irak. US-Medien nannten Dick Cheney den "mächtigsten Vizepräsidenten der Geschichte der USA".

Den Tod des Politikers, der in jungen Jahren starker Raucher war und schon im Alter von 37 Jahren seinen ersten Herzinfarkt erlitten hatte, meldeten zuerst der US-Nachrichtensender CNN und ein Reporter der Nachrichtenplattform "Punchbowl News" auf X unter Berufung auf Cheneys Familie.

Cheney wurde 84 Jahre alt.

Kritik an Donald Trump

Die einstige "graue Eminenz" von George W. Bush, die als mitverantwortlich für den Irak-Krieg der USA galt, war in den letzten Jahren auf Distanz zu den Hardlinern der republikanischen Partei gegangen. Vor allem hatte Cheney in einem Wahlkampfvideo zur Unterstützung seiner Tochter Liz vor Donald Trump gewarnt: "In der gesamten Geschichte unseres Landes gab es noch nie eine so gefährliche Person wie Trump. Er ist ein Feigling: Ein echter Mann würde seine Anhänger nicht anlügen."

Ein Jahr nach dem Sturm auf das Kapitol vom 6. Januar 2021 waren Dick Cheney und seine Tochter Liz Cheney die einzigen Republikaner, die bei der Aufarbeitung des Geschehens das gewaltsame Eindringen von Anhängern der MAGA-Bewegung krisierten.

Hardliner unter US-Präsident George W. Bush

Der Sohn eines Demokraten, aufgewachsen in Wyoming, war ein sogenannter "Neo-Konservativer". Unter US-Präsident Gerald Ford war Dick Cheney Chief of Staff im Weißen Haus, dann unter George W. Bush Verteidigungsminister von 1989 bis 1993 und von 2001 bis 2009 US-Vizepräsident.

Während seiner Amtszeit als Vizepräsident spielte Cheney hinter den Kulissen eine führende Rolle bei der Antwort auf die Anschläge vom 11. September 2001 und beim globalen Kampf gegen den Terrorismus. Er befürwortete schon früh die US-Invasion des Irak mit dem Argument, das Regime von Saddam Hussein verfüge über ein Programm zur Herstellung von Massenvernichtungswaffen und unterhalte operative Beziehungen zu Al-Kaida. Dies stellte sich später als Fehleinschätzung heraus.

Auch für die Folter von Gefangenen im Irak - wie im berüchtigten Gefängnis Abu Graib - wurde Dick Cheney mit verantwortlich gemacht.

Dick Cheney war seit 1964 mit seiner gleichaltrigen Frau Lynne Anne, einer Literaturwissenschaftlerin, verheiratet. Die beiden haben zwei Töchter: Liz und Mary.