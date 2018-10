Europäischer Bürgerpreis für Antonio Calo, der Geflüchtete aufnimmt

Die Geschichte lehrt uns, dass heute andere Menschen in der Not sind, aber dass vielleicht morgen wir es sind, die Hilfe brauchen. Das sollten wir niemals vergessen. Wir können heute in Frieden leben, weil es Europa gibt. Dieser Frieden basiert auf Toleranz. Wenn Europa das verliert, verlieren wir unsere Identität und das ist das Ende.

Euronews-Journalistin Giorgia Orlandi hatte Antonio Calo für eine Reportage getroffen.

Die Reporterin berichtet: "Kein italienischer Politiker hat Antonio Calo und seine Familie je besucht. Nur Staatspräsident Sergio Mattarella war bei ihm. Er hat Calo einen Orden verliehen. Dank des Preises aus Brüssel - so hofft Antonio Calo kann er sein Modell der Aufnahme von Flüchtlingen in eine Familie in sechs weitere Ländern in Europa verwirklichen."