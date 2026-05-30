Video. Buckelwal „Timmy“ auf dänischer Insel an Land gebracht

Helfer haben den Kadaver eines Buckelwals namens „Timmy“ an einen Strand der dänischen Insel Anholt gezogen, nachdem das Tier zwei Wochen in flachen Gewässern verbracht hatte.
In Deutschland rückte der Wal im März ins öffentliche Interesse, als ihn Beobachter in der Ostsee entdeckten. Das löste monatelange Rettungsversuche aus.
Einsatzkräfte versuchten immer wieder, das Tier in Richtung Nordsee zu lotsen. Im Mai starteten sie eine letzte Aktion und setzten den Wal dafür auf einen Lastkahn.
Später fanden sie den Buckelwal tot nahe Anholt im Kattegat, der Meerenge zwischen Dänemark und Schweden.
Auf Video ist zu sehen, wie Arbeiter den toten Wal an Land ziehen, während Schaulustige, darunter Kinder, am Strand stehen. Die dänischen Behörden wollen den Kadaver nun untersuchen, um die Todesursache zu klären.