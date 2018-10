Saudische Investorenkonferenz: Business (fast) as usual

Trotz der Affäre um den Tod des Journalisten Jamal Khashoggi hat Saudi-Arabien begonnen, auf der Investoren-Konferenz „Future Investment Initiative“ (FII, 23. bis 25. Oktober) Geschäfte mit Investoren in Höhe von mehr als 50 Milliarden Dollar (43,5 Milliarden Euro) abzuschließen. Auf der von zahlreichen Größen aus Politik und Wirtschaft boykottierten Konferenz in Riad wurden erste Verträge in den Bereichen Öl, Gas und Verkehr unter Dach und Fach gebracht, so das staatliche Fernsehen.

Mit von der Partie unter anderem: Südkoreas Autobauer Hyundai, der amerikanische Ölfeldausrüster Schlumberger und der französische Ölkonzern Total. Allein der saudische Energie-Riese Aramco soll 15 Abkommen im Wert von mehr als 30 Milliarden Dollar (26 Milliarden Euro) abschließen.

Der wegen der Khashoggi-Affäre international unter Druck