Saudi-Arabien: König und Kronprinz kondolieren Familie Khashoggi

Nach dem gewaltsamen Tod des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul bleibt Saudi-Arabien durch Informationen von türkischer Seite unter Druck. Der Sprecher der türkischen Regierungspartei AKP sprach von einem "brutal geplanten" Mord. "Wir sehen, dass wir es mit einer Situation zu tun haben, die äußerst brutal geplant war und dass mit viel Mühe

versucht wird, die Sache zu vertuschen", sagte Ömer Celik. "Das ist ein sehr komplizierter Mord."

Präsident Recep Tayyip Erdogan will an diesem Dienstag Details zu den Vorgängen nennen.

Am Montag wurden in Istanbul fünf Zeugen von mehreren Staatsanwälten verhört, laut staatlicher Nachrichtenagentur Anadolu Konsulatsmitarbeiter. Mehr als 20 weitere Zeugen sollten noch befragt werden. Die Polizei fand demnach zudem ein zum saudischen Konsulat gehörendes Auto in einer

Tiefgarage des Stadtteils Sultangazi. Die Ermittler hätten bei der

Staatsanwaltschaft und den saudischen Behörden um eine Genehmigung zur Durchsuchung des Wagens mit diplomatischem Kennzeichen gebeten.

Die saudische Führung hatte nach massivem internationalen Druck in der Nacht zum Samstag die Tötung Khashoggis vor zwei Wochen eingeräumt.