Straßburg: Merkels Rede im Herzen von Europa

Es gibt in Frankreich wahrscheinlich keinen besseren Ort als Straßburg, um die Verbindung zwischen den beiden europäischen Nachbarn zu verstehen, die Europa in den letzten sechs Jahrzehnten geprägt haben. An der Grenze zu Deutschland sind die Einflüsse beider Länder deutlich zu sehen, in der Architektur und in der Kultur.