"Fantastic Beasts" Teil 2 mit Johnny Depp im Kino

"Fantastic Beasts: Grindelwalds Verbrechen" heisst der zweite Teil des Harry-Potter Spin-Offs, der diese Woche in die Kinos kommt. Regisseur David Yates erweckt JK Rowlings Drehbuch zum Leben. mit Hollywood-Star Johnny Depp als Bösewicht Gellert Grindelwald in der Hauptrolle. Ausserdem dabei: Oscar-Preisträger Eddie Redmayne in der Rolle des Helden Newt Scamander und Jude Law als Albus Dumbledore, bekannt als Schulleiter der Zauberschule Hogwarts in den Harry Potter-Filmen.