2019: Ein Jahr der Entscheidungen

Herzlich willkommen und ein gutes neues Jahr 2019! Wenn Sie an der politischen Achterbahn des alten Jahres Gefallen gefunden haben, werden sie die kommenden zwölf Monate lieben! Zwar sind Vorhersagen schwierig, doch die Vergangenheit liefert Stichworte. Insbesondere die Jahre, die mit einer Neun enden, setzen Zeichen: 1789 trug Frankreich die Monarchie zu Grabe, 1859 veröffentlichte Charles Darwin das Werk "Über die Entsteheung der Arten", womit er sozusagen eine wissenschaftliche Bombe zündete. 1939 schließlich läutete in Europa zum zweiten Mal im vergangenen Jahrhundert eine Katastrophe ein. Was erwartet uns somit 2019? Der Brexit, politische Veränderungen sowie einige wichtige Jahrestage. Mehr dazu in unserer Rubrik "State of the Union".