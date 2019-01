Brexit: Die Ruhe vor dem Sturm

Es könnte die Ruhe vor dem Sturm sein: Das britische Parlament kehrt in der nächsten Woche aus den Ferien zurück und wird am 14. Januar über das Brexit-Abkommen entscheiden. Premierministerin Theresa May, um die Unterstützung der Kontinentaleuropäer bemüht, wird in den nächsten Tagen erneut mit dem Präsidenten des EU-Rates, Donald Tusk, sprechen.