Wissenschaftler ratlos: Tausende tote Vögel

Sie sterben zu Tausenden. Hier werden sie obduziert: An der niederländischen Universität in Utrecht stehen die Wissenschaftler ratlos vor den toten Seetauchern.

Dr. Marja Kik sagt:

"Ich glaube, sie sind verhungert. Warum sie allerdings verhungerten, wissen wir nicht. Warum sie so abgemagert sind, warum sie einen leeren Magen haben, eine viel zu kleine Leber, kein Fett, keine Muskeln. Wir müssen herausfinden, warum das passiert ist. Es ist immer besorgniserregend, wenn es so viele tote Vögel in nur ein paar Wochen gibt."

Auch Experten von anderen Universitäten werden hinzugezogen. Dr. Mardik Leopold von der Universität Wageningen meint:

"Es könnte sein, dass ein Schiff seine Ladung verloren hat und dass diese giftig war. Es müsste viel Ladung gewesen sein. Wir sehen nach, ob sie an Gift starben, etwas, das sie schluckten, so dass sie nicht mehr essen konnten. Es kann natürlich auch eine Krankheit sein. Wir ziehen das auch in Betracht. Wir suchen auch nach Viren und Bakterien."

Zuerst wurden die Vögel nur auf den westfriesischen Inseln angespült, jetzt ist die ganze niederländische Küste betroffen.