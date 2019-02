In dieser Ausgabe von The Brief from Brussels: Europäischen Christdemokraten droht die Spaltung

Zudem in Kürze: Ungarn will diplomatische Vertretung in Jerusalem - Grünen-Abgeordnete im Europäischen Parlament nach Protesten auf belgischem Luftweaffenstützpunkt festgenommen - Microsoft enthüllt Hacker-Angriffe auf europäische Denkfabriken