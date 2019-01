Viktor Orbán: „Wollen unter uns bleiben“

Die Einwanderungs- und Asylpolitik könnte nach Auffassung des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán jahrelang das bestimmende politische Thema in der Europäischen Union bleiben. Orbán kritisierte insbesondere den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Falls sich bewahrheite, was Macron in Sachen Zuwanderung für Europa wolle, wäre das für Ungarn schädlich, so Orbán. Deshalb müsse man gegen Macrons Vorhaben ankämpfen, betonte er.