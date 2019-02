In dieser Ausgabe von The Brief from Brussels: Belgischer Klima-Schülermarsch mit Super-Greta

Dazu in Kürze: Europäische Arzneimittel-Agentur muss trotz Brexit Miete in London weiter zahlen - Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte weist Petition gegen türkischen Staudamm ab - Gedenken an Jan Kuciak in Brüssel und Bratislava