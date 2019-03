Fashion Week Paris: Punk, Pantoffeln und Perlenketten

Lasst Kleider sprechen: Während der letzten Tage der Fashion Week in Paris feierte Valentino die Liebe. Auf dem roten Teppich Rosen in Hülle und Fülle und Gedichte. Art Director Pierpaolo Piccioli, mischte 70er und Renaissance –

manche Botschaften zeigen sich nur dem engagierteren Beobachter - "If there's an answer it's you" steht dann zum Beispiel auf dem Mantelfutter oder der Innenseite von Stiefeln. Die Kollektion erhielt stehende Ovationen.

ISSEY MIYAKE

Issey Miyake ließ in der Turnhalle einer Schule Models in lockerer und farbenfroher Kleidung auflaufen. Das japanische Haus verwendet einen neuen Stoff, "Blink", dessen Farbmuster einem Kaleidoskop ähneln soll – und wenn sich jemand drin bewegt, soll 3-D draus werden, verspricht Damenmode-Designer Yoshiyuki Miyamae.

VIVIENNE WESTWOOD

Und – einmal Punk, immer Punk - Vivienne Westwood präsentierte eine Kollektion, die von Anachronismus und Widerspruch geprägt ist – auch wenn sie in edelstem Tuch daherkommt und mit Perlenketten behängt. Kongenialer Urheber: Westwoods ehemaliger Student, jetzt Ehemann Andreas Kronthaler.

