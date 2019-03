Löws Plan geht auf: Deutschland gewinnt 3:2 gegen Niederlande

Joachim Löws Plan hat funktioniert. Die stark verjüngte deutsche Elf hat mit einem 3:2 (2:0) in den Niederlanden einen gelungen Start in die Qualifikation für die EM 2020 gefeiert.

Leroy Sané schoss das erste Tor in der 15. Minute und Serge Gnabry legte in der 34. Minute nach und Nico Schulz lieferte den Last-Minute-Siegtreffer in der 90.

Matthijs de Ligt (48.) und Memphis Depay (63.) hatten für den Ausgleich der Niederländer gesorgt.

"Nach dem 2:2 war es echt schwierig, aber wir haben den Mut nicht verloren und alles versucht und zum Glück noch das Siegtor erzielt", erklärte Kapitän Manuel Neuer bei RTL.

Das taktische Konzept von Jogi Löw ging in der ausverkauften Johan-Cruyff-Arena gegen 45 Minuten lang paralysierte Holländer auf. Neuer zeigte im Tor alte Klasse.

Die neue Defensive um Niklas Süle stand weitgehend stabil.