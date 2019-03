EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger hat ein EU-Veto gegen Italiens Infrastruktur-Vereinbarung mit China gefordert.

In einem Interview sagte Oettinger, er sehe mit Sorge dass strategisch wichtige Infrastruktur in Europa künftig in chinesischen Händen liege.

Solche Projekte gefährdeten die Unabhängigkeit und Souveränität Europas.

Italien will sich an Chinas umstrittener Seidenstrassen-Initiative beteiligen.