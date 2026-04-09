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Einsatzkräfte am Ort eines israelischen Angriffs auf die südlibanesische Stadt Tyrus am Vortag.
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Video. Israels Angriffe auf Libanon: über zweihundert Tote und tausend Verletzte

Zuletzt aktualisiert:

Libanon sucht nach Überlebenden: Israels Angriffe auf Beirut, Tyros und Abbassijeh töten mindestens 203 Menschen, über 1 000 verletzt, Gesamtbilanz seit Anfang März über 1 500 Tote.

In der Hauptstadt und in südlichen Dörfern bargen Einsatzkräfte Leichen aus eingestürzten Gebäuden. Betroffen war auch Abbassiyeh nahe Tyros, wo am Donnerstagmorgen noch Rauch aufstieg. Das Ausmaß des Beschusses machte den Tag zum bisher tödlichsten in der jüngsten Phase des Israel-Hisbollah-Kriegs und schürte die Furcht vor einer weiteren Ausweitung des Konflikts in der Region.

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Die Opferzahl stieg deutlich über die frühere offizielle Bilanz von 182 Toten und 890 Verletzten hinaus. Das deutet darauf hin, dass über Nacht noch weitere Menschen unter den Trümmern eingeschlossen waren. Israelische Angriffe trafen das Zentrum von Beirut, den Süden des Libanon und weitere Bezirke. In dicht besiedelten Gebieten wurden Wohnungen, Geschäfte und wichtige Verkehrsadern beschädigt.

In Beirut arbeiteten Rettungsteams die ganze Nacht in Vierteln wie Tallet el-Khayat. Krankenhäuser hatten Mühe, die vielen Verletzten zu versorgen. Nach Angaben libanesischer Behörden trafen die Angriffe ohne Vorwarnung Wohngebiete und erhöhten den Druck auf ein ohnehin geschwächtes Gesundheitssystem.

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