In dieser Ausgabe von The Brief from Brussels: Vereinigte Europäische Linke eröffnet offiziell ihren Europa-Wahlkampf

Dazu in Kürze: Abstimmungen im Europäischen Parlament zur Verbesserung des Grenzschutzes, zur Regulierung von terroristischen Online-Inhalten und zum verstärkten Verbraucherschutz