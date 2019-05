Dänisches Kino: "Neon Heart" - echte Menschen, echte Behinderungen

Laura, Niklas und Frederik - drei Jugendliche, die ihr Leben regeln wollen

"Neon Heart", so nennt sich der erste lange Spielfilm des dänischen Regisseurs Laurits Flenstedt-Jensen.

Gezeigt wird die Geschichte dreier Jugendlicher, die ihr Leben wieder in den Griff bekommen wollen.

Da ist die Laura, die nach einer kurzlebigen Episode als Pornodarstellerin aus den USA zurückkehrt.

Lauras Ex Niklas, ein ehemaliger Drogenabhängiger, der sich nun um Menschen mit Behinderung kümmert, und Niklas Bruder Frederik, ein Hooligan. Die meisten Darsteller sind Laien.

Unter ihnen sind auch zwei Männer mit Down Syndrom sowie der Schauspieler Mikkel Lund, der im Rollstuhl sitzt.

"Der Gipfel einer zwanzigjährigen Anstrengung"

Dieser Film sei der Gipfel einer zwanzigjährigen Anstrengung, so Lund. Vor gut 20 Jahren wurde ihm von der Dänischen Nationalen Schauspielschule mitgeteilt, dass Behinderte keine Schauspieler werden könnten.

"Die erste Zeit war lang und hart. Alles, was ich hatte, war der Glaube, dass ich eines Tages Erfolg haben würde."

"Brutal ehrliche Sprache und Authentizität"

Regisseur Laurits Flenstedt-Jensen zur Besetzung des Films: "Ich habe nach einer brutal ehrlichen Sprache und einer Authentizität gesucht, und die konnte ich nur durch echte Menschen mit echten Behinderungen erreichen."

Die Behinderten-Aktivistin Sarah Glerup sagt: "Es ist ein Problem, wenn nicht-behinderte Menschen in einem Film Behinderte spielen, denn man erhält einfach nicht denselben Grad an Echtheit, wenn man jemanden nimmt, der nicht einmal so aussieht, wie jemand, der schon ein Leben lang im Rollstuhl sitzt."

Das Thema Behinderte in Film und Fernsehen wird seit einiger Zeit intensiver diskutiert. So gab es Debatten um Joaquin Pheonix, der in "Don't Worry" einen Behinderten spielt.

Der Film "Neon Heart" von Laurits Flensted-Jensen kommt in diesen Tagen in die dänischen Kinos.