Folk-Legende Joan Baez sagt "Farewell" in Montreux

Seit über einem Jahr ist sie auf Abschiedstournee in ausverkauften Hallen – nun sagte Joan Baez auch in Montreux Farewell. Die Woodstock-Legende und Königin des Folk nahm die Besucher das Jazz Festivals mit auf eine musikalische Reise durch sechs Jahrzehnte. Von Klassikern wie „Diamonds & Rust“ bis zu Songs ihres neuen Albums „Whistle Down the Wind“.

Die 78-Jährige singt nicht nur über Menschenrechte, sie setzt sich auch bis heute aktiv für sie ein. Joan Baez protestierte an der Seite Martin Luther Kings gegen Rassentrennung, gegen den Vietnamkrieg, die Trump-Regierung. Letzte Station ihrer Abschiedstour ist Ende Juli Madrid.