Nicht über 3,67%: EU fordert Iran auf, sich an Atomabkommen zu halten

Die EU fordert Iran dazu auf, sich an die Vereinbarungen aus dem Wiener Atomabkommen zu halten. Dazu gehört auch, dass die Islamische Republik ihr Uran nicht höher als die erlaubten 3,67 Prozent anreichert.

Am Sonntag hatten Offizielle in Teheran verkündet, dass von nun an mehr als die im Wiener Atomabkommen von 2015 vereinbarten Prozentsatz angereichert werde. Damit sollte Iran davon abgehalten werden, eine Atombombe zu bauen.

Die USA waren aus dem Atomabkommen ausgestiegen und hatten Sanktionen gegen Iran in Kraft gesetzt, obwohl Teheran das Abkommen respektierte.