In dieser Ausgabe von The Brief from Brussels: Le Pens Mann in Brüssel - ein 23jähriger übernimmt von ihr die Führung der rechtsgerichteten Partei im Europäischen Parlament

Dazu in Kürze: Von der Leyen hält weiteren Brexit-Aufschub für möglich - Europäischer Gerichtshof stärkt Rechte von Fluggästen - Dänemarks Ausländergesetz verstösst gegen EU-Recht