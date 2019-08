Mehr als 400 Mio Klicks: Das ist der Sommerhit 2019 in Deutschland

Der Song ist seit drei Wochen auf dem ersten Platz der Offiziellen Deutschen Charts. Jetzt hat das Marktforschungsunternehmen GfK das Lied zum offiziellen Sommerhit des Jahres 2019 erklärt.

Mehr als 400 Mio Klicks für «Señorita»

Der Latin-Pop-Ohrwurm «Señorita» von Shawn Mendes und Camila Cabello wurde allein in Deutschland bis Anfang August fast 40 Millionen Mal auf Musik-Streaming-Plattformen angehört. Der YouTube-Clip kommt weltweit sogar auf zehn Mal so viele Abrufe.

Neben Deutschland hat «Señorita» auch in den offiziellen Charts Österreichs, der Schweiz, Italiens, Portugals und der Niederlande jeweils Platz eins erreicht. Und der Song ist in Belgien (Platz zwei), Spanien (Rang drei) und Frankreich (Platz vier) erfolgreich.

In dem Duett singt die auf Kuba geborene Camilla Cabello (22) mit ihrem rund ein Jahr jüngeren kanadischen Partner erotische Zeilen: «Ich liebe es, wenn du mich Señorita nennst. Ich wünschte, ich könnte so tun, als bräuchte ich dich nicht. Aber jede Berührung ist uuh-la-la-la...»

Übersetzt aus dem Englischen heißt es zum Beispiel auch: «Du sagst, dass wir nur Freunde sind. Aber Freunde wissen nicht, wie einer schmeckt.» Oder: «Ooh, wenn deine Lippen mich ausziehen, süchtig nach deiner Zunge. Dein Kuss ist tödlich, hör nicht auf.»

Zudem brodelt die Gerüchteküche über eine mögliche Liebesbeziehung der beiden Stars. Medien zufolge knutschten sie in den letzten Wochen auch im wahren Leben. Doch das k¨¨onnte - laut Medienberichten - auch alles nur ein PR-Gag sei.

Während Anfang beziehungsweise Mitte der 2010er-Jahre in puncto Sommerhit vor allem elektrolastige Tracks wie Aviciis «Wake Me Up» oder der Robin-Schulz-Remix von «Prayer In C» gefragt waren, mischten heute zunehmend wieder Latin-Titel mit, hieß es von GfK Entertainment - etwa der 2017-Gewinner «Despacito» oder diesjährige Anwärter wie «Con Calma» von Daddy Yankee feat. Snow, «Calma» von Pedro Capó und «Loco Contigo» von DJ Snake & J Balvin feat. Tyga mit.

Im vergangenen Jahr war das italienische Partisanenlied «Bella Ciao» von El Profesor im Remix des französischen DJs Hugel zu Deutschlands offiziellem Sommerhit gekürt worden.

Zum typischen Sommerhit braucht es laut GfK Entertainment eine eingängige Melodie, einen einfachen Text und einen gut tanzbaren Rhythmus.

Und falls Sie mitsingen wollen - hier ist der Text.

I love it when you call me señorita

I wish I could pretend I didn't need ya

But every touch is oh la la la

It's true la la la

Oooh I should be running

Oooh you keep me coming for ya

Land in Miami

The air was hot from summer rain

Sweat dripping off me

Before I even knew her name la la la

It felt like oooh la la la

Yeah no

Sapphire moonlight

We danced for hours in the sand

Tequila sunrise

Her body fit right in my hands la la la

It felt like oooh la la la yeah

I love it when you call me señorita

I wish I could pretend I didn't need ya

But every touch is oh la la la

It's true la la la

Oooh I should be running

Oooh you know I love it when you call me señorita

I wish it wasn't so damn hard to leave ya

But every touch is oh la la la

It's true la la la

Oooh I should be running

Oooh you keep me coming for ya

Locked in the hotel

There's just some things that never change

You say that we're just friends

But friends don't know the way you taste la la la

Cause you know it's been a long time coming

Don't you let me fall

Oooh, when your lips undress me

Hooked on your tongue

Oooh love, your kiss is deadly

Don't stop

I love it when you call me señorita

I wish I could pretend I didn't need ya

But every touch is oh la la la

It's true la la la

Oooh I should be running

Oooh you know I love it when you call me señorita

I wish it wasn't so damn hard to leave ya

But every touch is oh la la la

It's true la la la

Oooh I should be running

Oooh you keep me coming for ya

All along I've been coming for ya

And I hope it meant something to ya

Call my name I'll be coming for ya

Coming for ya, coming for ya, coming for you

For ya

Oooh I should be running

Oooh you keep me coming for ya