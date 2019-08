Besserer Umweltschutz: Jugendliche Kundgebung in Lausanne

Rund 2500 Menschen haben im schweizerischen Lausanne für besseren Umweltschutz demonstriert. Die Kundgebung fand im Anschluss an einen fünftägigen Jugend-Klimagipfel statt.

Die Teilnehmer der Veranstaltung einigten sich auf drei Forderungen: Die Sicherung von Klimagerechtigkeit und -gleichheit, die Drosselung des weltweiten Temperaturanstiegs und das Einbeziehen der Erkenntnisse der besten vorliegenden Forschungsarbeiten in die Klimapolitik. An dem Jugend-Klimagipfel in Lausanne nahmen Heranwachsende aus 38 Ländern teil.