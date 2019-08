DAS Woodstock-Paar - 50 Jahre danach

Sie sind das Markenzeichen einer ganzen Generation: DAS Wooodstock-Paar abseits der Bühne, verewigt auf dem Cover des legendären Albums, das sie eng umschlungen zieren.

Bobbi und Nick Ercoline sind auch 50 Jahre danach noch immer glücklich liiert. Geheiratet haben die US-Amerikaner rund ein Jahr nach dem Festival. Was ging ihnen damals durch den Kopf?

Bobbi Ercoline: "Ich erinnere mich natürlich an die Menschenmenge um uns herum, an die Decke und Kleinigkeiten dieses Tages. Ich weiß aber nicht mehr wie wir uns fühlten und was wir dachten. Was ist mit Dir?"

Nick Ercoline: "Aufwachen, Aufstehen, meine Freundin umarmen. Dann hat jemand das Foto geschossen. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, ehrlich gesagt."

Bobby und Nick Ercoline leben noch immer in der Nähe des Woodstock-Geländes im Staat New York.