David Hasselhoff: "Ich wurde zum Helden"

30 Jahre nach dem Mauerfall ist Popstar David Hasselhoff zurück in Berlin. Alle wollen ein Bild von ihm an der Mauer.

Hasselhoffs Lied "Looking for Freedom" (zur Melodie von "Auf der Straße nach Süden") war damals zum großen Wiedervereinigungshit geworden; man sagte gar, halb im Spaß, dass Hasselhoff die Mauer zu Fall gebracht habe. Der Star meint dazu: "Warum glauben die Leute immer noch, dass ich etwas mit dem Mauerfall zu tun hatte. Ich sang lediglich ein Lied mit dem Titel: 'Ich suche nach Freiheit'. Und es war zufällig das richtige Lied zur richtigen Zeit und ich habe daraus Kapital geschlagen. Ich erkannte, wie schlimm die Situation der Menschen im Osten war, wie sie dehumanisiert wurden. Sie sahen in mir einen Helden und ich wurde zum Helden, weil ich zum Helden werden musste. Gott gab mir den 'Knight Rider', Gott gab mir viele gute Dinge, Gott gab mir viele schlechte Dinge, aber Gott gab mir die Kraft, Menschen zu helfen, Hoffnung zu fassen und darum geht der Song ja. Es ist ein Lied über die Hoffnung. Und ich singe es 30 Jahre später und es gilt immer noch."

Die Nacht des Mauerfalls hat David Hasselhoff gut in Erinnerung: "In jener Nacht wurden Familien wiedervereint. In jener Nacht kamen alle miteinander aus. 1989. Es wäre wirklich gut, wenn die Welt sich daran erinnern könnte." Und das wünscht David Hasselhoff sich.

Am 3. Oktober, dem deutschen Nationalfeiertag, kommt Hasselhoffs Hörbuch "Up against the Wall - Mission Mauerfall" auf den Markt. Der Star geht auch vom 2. bis zum 20. Oktober auf Deutschlandtournee; er stellt sein neues Album vor.