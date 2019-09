In dieser Ausgabe von The Brief from Brussels: Innenminister aus Deutschland, Frankreich, Italien und Malta beraten über das Streitthema Seenotrettung und MIgration

Dazu in Kürze:

Europäische Automobil-Industrie warnt vor "katastrophalen Folgen" von No-deal-Brexit

Proteste in der Slowakei gegen Abtreibung