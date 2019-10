In dieser Ausgabe von The Brief from Brüssel: Brexit-Chaos und kein Ende. Rund drei Wochen vor dem geplanten Austritt Großbritanniens aus der EU konzentriert sich in London die Diskussion auf einen möglichen Brexit-Aufschub. Im Europäischen Parlament sind die Meinungen dazu gespalten.

Und: Am letzten Tag der regulären Anhörungen mit den künftigen EU-Kommissaren traten drei amtierende Kommissions-Vizepräsidenten vor die Abgeordneten. Alle drei bekamen die Unterstützung ihrer Ausschüsse.