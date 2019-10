In dieser Ausgabe von The Brief from Brussels: Kritik an Macron wegen Blockade von Beitrittsgesprächen mit Nordmazedonien und Albanien geht weiter - dieses Mal im Europäischen Parlament

Und: Frankreich verliert vor EuGH in Sachen Luftverschmutzung

Rechter EU-Abgeordneter aus Italien wegen "Schokoladen-Wurf" eine Woche suspendiert