In dieser Ausgabe von The Brief from Brussels: Wer bereichert sich an EU-Agrarsubventionen? Ein Artikel in der New York Times erhebt schwere Vorwürfe gegen osteuropäische Regierungschefs und löst damit Unruhe in Brüssel aus

Dazu: Frauen werden in Europa nach wie vor schwer unterbezahlt im Vergleich zu Männern. Ursula von der Leyen will dagegen vorgehen - wenn sie denn einmal ihr neues Amt antreten kann...