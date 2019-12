Briten gehen an die Urnen: Johnson hofft auf Mehrheit

Großbritannien wählt an diesem Donnerstag ein neues Parlament, in einer Wahl, die Beobachter als die richtungsweisendste seit Jahren bezeichnen.

Premierminister Boris Johnson, der vor fünf Monaten die Nachfolge von Theresa May angetreten hatte, will sich eine stabile Mehrheit für seinen Brexit Kurs verschaffen. Sollte ihm das gelingen, könnte Großbritannien die EU am 31. Januar kommenden Jahres verlassen.

Knappe Wahlbezirke stehen im Vordergrund

Ein Sieg seiner Konservativen gilt als wahrscheinlich, doch die oppositionelle Labour-Partei von Jeremy Corbyn konnte in Umfragen zuletzt etwas aufholen. Labour will einen neuen Deal mit der EU verhandeln und anschließend ein neues Brexit-Referendum abhalten.

In Großbritanniens Wahlsystem gibt es nur Direktmandate, in den letzten Tagen konzentrierte sich der Wahlkampf deshalb auf Bezirke, in denen ein knappes Ergebnis erwartet wird.

Die Wahllokale sind bis 23:00 Uhr geöffnet, anschließend gibt es eine erste Prognose.