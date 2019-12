Rendez Vous - Kulturelle Veranstaltungen in ganz Europa

Giovanni Battista Tiepolo

Er war einer der bedeutendsten Künstler des 18. Jahrhunderts: Giovanni Battista Tiepolo . Geboren in Venedig, lebte der Rokoko-Maler in Italien, Würzburg und Madrid. Die Staatsgalerie Stuttgart zeigt die Ausstellung "Tiepolo - Der beste Maler Venedigs", mit Werken aus öffentlichen und privaten Sammlungen.

Mark Leckey

Der britische Künstler Mark Leckey arbeitet mit Collagen, Musik und Videos. Die Schau in der "Tate Britan" in London zeigt in Originalgröße eine Autobahnbrücke bei Liverpool, wo der Künstler aufgewachsen ist.

Die Ausstellung ist ein Porträt Großbritanniens, von den 60er Jahren bis zur Jahrhundertwende.

Puccinis "Tosca"

Das Mailänder "Teatro alla Scala" zeigt Puccinis "Tosca". Der italienische Bariton Luca Salsi gibt "Scarpia", Francesco Meli spielt "Cavaradossi". Anna Netrebko singt im Wechsel mit der spanischen Sopranistin Saioa Hernandez die Titelrolle.