Alle Maschinen, die denselben Motorentyp haben, wie die Boeing, die in Coloroda Startprobleme hatte, bleiben vorerst am Boden. Das hat Boeing an diesem Montag mitgeteilt. Die betroffenen Motoren wurden gecheckt, während die Ermittlungen zu dem United Airlines Flug 328 andauerten.

Bei einem United Airlines Flug waren Teile auf die Ortschaft Broomfield gestürzt. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt.