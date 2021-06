Glänzende Zukunft: Wachstumsbranche Animationsfilm

Es gab echtes Interesse und eine hohe Erwartungshaltung an das Festival . Das bestätigt uns in unserem Ansatz, das zu tun, was wir seit 1985 zu Beginn der MIFA als Ansatz definiert haben: wie bringt man die richtigen Leute auf dem Festival zusammen, wie arrangiert man die Treffen, um einen fruchtbaren Austausch möglich zu machen, die nächsten Projekte anzugehen, über Koproduktionen zu sprechen. Und alle waren froh, sich nach einem Jahr wieder zu sehen.