Massenpanik in Hindu-Tempel - Mindestens 12 Pilger zu Tode getrampelt

Bei einer Massenpanik im indisch kontrollerten Teil Kaschmirs sind mindestens zwölf Pilger ums Leben gekommen. Mehr als ein Dutzend weitere Gläubige wurden verletzt.

Behörden in der Ortschaft Katra erklärten, etliche Menschen hätten versucht, ohne Passierschein zu einem Heiligenschrein vorzudringen. An einem Tor seien dann in dichtem Gedränge Menschen überrannt und zu Tode getrampelt worden.

Ihr Ziel war der Schrein von Muttergöttin Mata Vaishnav Devi, die von Hindus als heilig verehrt wird. Katra liegt auf einem schwer zugängigen Hügel, wird aber täglich von Tausend Hindus besucht. Am Neujahrstag wollten besonders viele von ihnen der Göttin die Ehre erweisen, deshalb kam es zu dem enormen Andrang.