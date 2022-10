Seoul: 59 Tote bei Massenpanik bei Halloween-Feierlichkeiten

In der südkoreanischen Hauptstadt Seoul ist es zu einer Massenpanik gekommen. Offiziellen Angaben zufolge kamen dabei 59 Menschen ums Leben. Die meisten Opfer wurden offenbar totgetrampelt. 150 weitere wurden verletzt.

Die Massenpanik ereignete sich im Stadtteil Itaewon bei Halloween-Feierlichkeiten. Ein Feuerwehrsprecher sagte, mehr als 400 Rettungskräfte seien im Einsatz. Vor allem junge Leute hatten an dem Halloween-Fest teilgenommen.

Präsident Yoon Suk-yeol hielt eine Krisensitzung ab und schickte weitere Rettungskräfte an den Unglücksort.

Augenzeugen sprachen von einem Albtraum. Es seien zu viele Menschen am selben Ort gewesen.

Laut der Nachrichtenagentur AP hatten 50 Personen einen Herzstillstand erlitten.

Die Rettungskräfte vor Ort taten ihr Bestes, um möglichst viele Menschen wiederzuleben.

Berichten zufolge feierten 100 000 Menschen in der Gegend die erste Halloween-Veranstaltung im Freien ohne Masken seit der Pandemie.

In den sozialen Medien wurde am frühen Abend gepostet, dass die Gegend um Itaewon so überfüllt gewesen sei, dass sich viele unsicher fühlten. Journalisten vor Ort berichteten auch, dass die Teilnehmenden eine Nachricht auf ihre Smartphones bekommen hätten, in dem die Menschen im Stadtteil Itaewon aufgefordert wurden, nach Hause zurückzukehren.