"Diwali" - das Fest des Lichts leuchtet auch in dunklen Zeiten

„Diwali“, das „Fest des Lichts“, wird auf der ganzen Welt von den Hindu-, Jain- und Sikh-Gemeinschaften gefeiert. Es ist eng an die Position des Mondes gebunden, so dass der genaue Zeitpunkt variiert, aber es findet jedes Jahr zwischen Oktober und November statt.

In Indien, wie in den meisten Ländern, in denen es gefeiert wird, spielen Lichter, Kerzen und Öllampen eine zentrale Rolle. Sie symbolisieren den spirituellen „Sieg des Lichts über die Dunkelheit, des Guten über das Böse und des Wissens über die Unwissenheit“.

In diesem Jahr haben auch die Inder im Golfemirat Dubai ihre Häuser festlich geschmückt.

Jeder Tag von „Diwali“ hat seinen eigenen Festtag, der jedoch je nach Region und Ritualen der Gemeinschaften variieren kann: Auf jeden Fall sind die Feierlichkeiten eine Gelegenheit für Familien und Freunde, vor dem Winter noch einmal zusammenzukommen.