Skandinaviens Armeen üben für den Ernstfall

Es ist eine Übung für den schlimmsten Fall: einen Krieg mit einem mächtigen Nachbarn... Die Armeen Finnlands, Norwegens und Schwedens nehmen seit Montag an der Übung "Artic Challenge" teil, bei der ihre Luftstreitkräfte Kampftraining mit verschiedenen Flugzeugen durchführen.

Martin Tesli, Oberst und Kommandeur des Luftwaffengeschwaders 132 auf dem Luftwaffenstützpunkt Oerlandet, sagt: „Dieses Jahr ist es besonders wichtig. Denn es gibt eine Veränderung in Europa, wir haben einen Krieg. Wir, die nordischen Länder, müssen zeigen, dass wir zusammenstehen, und das tun wir mit dieser Übung.“

Die Übungen werden am 9. Juni abgeschlossen. Ein Zeichen für die Bedeutung dieser Manöver ist die mögliche Teilnahme des US-Flugzeugträgers USS Gerald R Ford, des größten jemals gebauten Kriegsschiffs. Es fährt in dem Gebiet und hat 4.500 US-Soldaten und 75 Kampfflugzeuge an Bord.