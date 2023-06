Stonehenge: Zahlreiche Menschen feiern Sommersonnenwende in Südengland

Von Euronews

Für viele hat Stonehenge im Süden Englands etwas Mystisches, ganz besonders zur Sommersonnenwende, dem längsten Tag auf der Nordhalbkugel.

Eine bunt gemischte Gruppe von Hippies, Tourist:innen und Neugierigen aller Art kam nach Stonehenge, im Süden Englands, um die Nacht und den Sonnenaufgang in und an der über 4.000 Jahre alten Stein-Bauwerks zu verbringen. Zum Klang von Musik tanzten und feierten die Menschen bis in die frühen Morgenstunden.

Die Welterbestätte war für die Öffentlichkeit zwischen Dienstagabend bis zum frühen Morgen des Mittwoch geöffnet - die einzige Nacht im Jahr, in der sich Menschen für längere Zeit im Inneren des Steinkreises aufhalten dürfen.