Barfuss durchs Feuer

no comment

In Jaboticatubas in Brasilien laufen Menschen über glimmende Kohlen - und das barfuss. Die Afrobrasilianer des Mato do Ticao quilombo, einer Gemeinschaft, die von ehemals versklavten Menschen im Südosten Brasiliens gegründet wurde, laufen barfuß über ein Bett aus heißer Glut und entzünden ein sieben Meter hohes Lagerfeuer, um den Johannisabend zu feiern. "Ich habe nichts gespürt", sagt der Perkussionist Pedro Eduardo, 24 Jahre alt, nachdem er über die glühende Glut gelaufen ist.