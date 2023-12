Von euronews

Die Sonnenwende - die auf der Nordhalbkugel auf den 21. Dezember fällt - ist der Tag mit der kürzesten Tageslichtdauer und der längsten Nacht des Jahres. Wie sollten Sie diesen Tag verbringen?

Weihnachten ist nur noch wenige Tage entfernt - aber es ist nicht das einzige Winterfest im Kalender. Verschiedene Kulturen haben die Wintersonnenwende seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte gefeiert.

Sie wird auch als Wintersonnenwende bezeichnet und findet statt, wenn der Nordpol seine größte Neigung gegenüber der Sonne erreicht.

Wo in Europa kann man diese uralte Tradition feiern, während die Nächte immer länger werden?

Warum feiern verschiedene Kulturen die Wintersonnenwende?

Das Wort "Sonnenwende" leitet sich vom lateinischen Wort sōlstitium ab und bedeutet übersetzt "die Sonne steht still".

Viele alte Kulturen waren wirtschaftlich davon abhängig, den Verlauf der Jahreszeiten zu beobachten. Die Wintersonnenwende markierte den Beginn einer schwierigen Winterperiode - aber auch die Wiedergeburt der Sonne, da die Tage im neuen Jahr allmählich wieder länger werden.

Von den Saturnalien - dem altrömischen Saturnfest - bis zum Weihnachtsfest war die dunkelste Zeit des Jahres immer eine Zeit des Feierns und des Festes.

Aber einige alte Kulturen haben die Sonnenwende besonders gefeiert - und ihre Denkmäler sind erhalten geblieben.

Wo sollten Sie also den Tag verbringen?

1. Newgrange, Irland

Newgrange ist eine der heiligsten Stätten Irlands. Canva

Newgrange ist eine der heiligsten Stätten Irlands. Der riesige nierenförmige Hügel, der sich über einen halben Hektar erstreckt, ist eines der ältesten astronomisch orientierten Bauwerke der Welt.

Das Bauwerk wurde um 3.200 v. Chr. als neolithischer Grabhügel und Kultstätte errichtet und ist damit fünf Jahrtausende alt. Archäologen schätzen, dass 300 Menschen etwa 20 Jahre für den Bau benötigt haben.

Jedes Jahr zur Wintersonnenwende dringt ein Sonnenstrahl tief in das Grab ein und erhellt die Grabkammer. Das dramatische Ereignis dauert etwa 17 Minuten in der Morgendämmerung der Sonnenwende.

Im Laufe der Jahrtausende gingen die Hügel als SÃdhe oder Feenhügel in die irische Mythologie ein. Newgrange soll die Heimat von Oenghus, dem Gott der Liebe, sein.

Besuch von Newgrange in Irland

Man muss schon sehr viel Glück haben, um am Morgen der Sonnenwende Zugang zum Inneren von Newgrange zu erhalten.

Über den Zutritt zur Kammer am Morgen der Sonnenwende entscheidet eine Lotterie, die jedes Jahr Ende September stattfindet. Etwa 30.000 Bewerber konkurrieren um die 50 Stimmzettel.

Aber auch wenn Sie nicht dabei sind, können Sie sich vor dem Hügel von Newgrange versammeln, um das Ereignis zu feiern

2. Stonehenge, Großbritannien

Stonehenge ist eines der bemerkenswertesten Monumente Großbritanniens.

Ursprung und Zweck des monumentalen Rings aus massiven Steinen - jeder ist etwa vier Meter hoch - haben die Besucher seit Jahrhunderten in Erstaunen versetzt. Im Mittelalter spekulierte man, dass er von Riesen oder dem Zauberer Merlin erbaut wurde. Heutige Verschwörungstheoretiker beschreiben die Stätte als Landeplatz für Außerirdische - eine Theorie, die in einigen Ecken des Internets heiß diskutiert wird.

In Wirklichkeit handelte es sich wahrscheinlich um einen Ort der Anbetung, der Wallfahrt und der Heilung. Einige der hier begrabenen Menschen kamen von weit her, sogar aus dem Mittelmeerraum.

Das Bauwerk könnte auch als riesiger Sonnenkalender gedient haben. Die Stätte ist in Richtung des Sonnenaufgangs der Sommersonnenwende und des Sonnenuntergangs der Wintersonnenwende ausgerichtet. Archäologische Funde belegen, dass in Stonehenge im Dezember und Januar Schweine geschlachtet wurden, was auf Sonnenwendfeiern hindeutet.

Noch heute kommen jedes Jahr Besucher aus aller Welt, um die Wintersonnenwende zu feiern und den Sonnenaufgang über den Steinen zu erleben. Das Monument ist auf den Sonnenuntergang ausgerichtet, aber die Besucher versammeln sich am Morgen danach, um zu feiern.

Wie Sie Stonehenge besuchen können

Der Eintritt ist kostenlos. Der Zugang zum Monument ist in der Regel von etwa 7.45 Uhr (oder wenn es hell genug ist, um es sicher zu betreten) bis 10 Uhr möglich. Die Parkmöglichkeiten sind äußerst begrenzt, fügen die Behörden hinzu.

3. Tag der Heiligen Lucia, Teile Skandinaviens

Ein als Heilige Lucia gekleidetes Mädchen und ihre Mägde laufen durch die Straßen der Kleinstadt Aange (Ånge), 400 km nördlich von Stockholm SVEN NACKSTRAND/2004 AFP

In Schweden, Norwegen und den schwedischsprachigen Gebieten Finnlands haben sich die Feierlichkeiten zur Sonnenwende mit der neueren Tradition des St.-Lucia-Festes vermischt.

WERBUNG

Dieses Lichterfest wird am 13. Dezember - der Sonnenwende nach dem alten julianischen Kalender - zu Ehren der heiligen Lucia gefeiert, einer jungen sizilianischen Christin, die 304 nach Christus von den Römern getötet wurde.

Heute markiert dieses Ereignis den Beginn der Weihnachtszeit, und die Kirchen in ganz Skandinavien sind mit Prozessionen junger Frauen in weißen Gewändern mit Kerzen auf dem Kopf gefüllt.

Das Fest schließt auch die heidnischen Feiern zur Wintersonnenwende mit ein, und es werden traditionell Pfefferkuchen, Safranbrötchen und Glühwein gereicht.