Der Besuch des Papstes in der Mongolei war ein deutliches Zeichen der Freundschaft für Peking und Präsident Xi Jimping. Doch gerade als Franziskus die große Geschichte des mongolischen Volkes lobte, waren die Signale aus Peking nicht ermutigend

Während der historischen Papstreise nach Ulan Bator in den letzten Tagen, während Franziskus die Verdienste und die Geschichte des mongolischen Volkes lobte, wurde in China der Text "Allgemeine Geschichte der Mongolen" aus Archiven und Buchhandlungen entfernt und sogar als Beispiel für "historischen Nihilismus" gebrandmarkt. Und das ist noch nicht alles: Peking hat auch Gruppen chinesischer Katholiken, die von ihren Priestern angeführt werden, untersagt, in die Mongolei zu reisen, um den Papst aus der Nähe zu begrüßen. Sicherlich haben einige verstreute chinesische Fans von Franziskus, die wahrscheinlich vorübergehend in der Mongolei stationiert sind, ihre Zuneigung zum Papst gezeigt, indem sie sogar eine große Flagge des kommunistischen Chinas zu einer der Kundgebungen mitbrachten.

Das Geheimnis des Geheimabkommens zwischen China und dem Vatikan

Doch was ist aus dem Geheimabkommen geworden, das es der Kirche von Rom seit Jahren zu ermöglichen scheint, ihre Gläubigen im Land China zu vermehren? Viele Vatikanisten spekulieren seit geraumer Zeit über eine Verhandlung, die von der Kommunistischen Partei Chinas nur dazu benutzt wurde, um das mögliche Wachstum der Zahl der Katholiken auf dem chinesischen Festland (derzeit sind es nur einige Millionen) einzudämmen oder unter strenger staatlicher Kontrolle zu halten. Dies bestätigte der britische Vatikanist Christopher Lamb gegenüber Euronews, der wie seine Kollegen die Details des Abkommens zwischen China und dem Vatikan ignoriert, dessen undurchdringlicher Wächter der vatikanische Staatssekretär Pietro Parolin ist. Manchmal hat man den Eindruck, dass das Abkommen ins Stocken geraten ist und dass die katholische Kirche in Hongkong und Taiwan gut dasteht, in Großchina aber im Wesentlichen Ausdruck einer marginalisierten/marginalisierten Religion bleibt.

Die Annullierung der mongolischen Geschichte

Wie die Nachrichtenagentur Asianews ausführlich berichtete, wurde die Nachricht von der Annullierung der Geschichte der Mongolen auf chinesischem Boden von der Hongkonger pro-pijing-nahen Tageszeitung Sing Tao verbreitet, die sich auf eine am 25. August erlassene Direktive der Abteilung Innere Mongolei der Association for the Distribution of Books and Periodicals, einer chinesischen Regierungsbehörde, beruft. Noch schockierender ist die Tatsache, dass der fragliche Band - das Werk von Wissenschaftlern der Abteilung für Mongoleistudien des Bildungsinstituts der Inneren Mongolei - die mongolische Kultur bereits aus einer chinesisch-nationalistischen Perspektive darstellt.

Ein asiatisches Schachbrett von absolutem Interesse

Das gesamte Schachbrett des Fernen Ostens mit seinen grenzenlosen Mooren und scheinbar entlegenen Völkern ist heute von größter Bedeutung. Da die internationalen Spannungen vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine zunehmen und große Akteure wie China, Russland und die Vereinigten Staaten in den Tiefen aller möglichen Dossiers manövrieren, läuft auch die Religion Gefahr, im Fleischwolf der globalen Spannungen zu landen. In diesem Zusammenhang erklärte Lamb gegenüber Euronews, dass, während die frühere Regierung von Donald Trump die Außenpolitik des Vatikans und sogar seinen Vertrag mit Peking mit Argwohn betrachtete, Joe Biden mehr an der Rolle interessiert zu sein scheint, die die Katholiken trotz der schwierigen Situation in China spielen können.

Von den Worten der großen Offenheit und Freundschaft für das chinesische Volk, die Papst Franziskus am Sonntag am Ende der Messe in Ulan Bator gesprochen hat, einschließlich seiner Ermahnung an alle Katholiken, gute Christen und gute Bürger zu sein (wie man es erwarten könnte), war in den offiziellen chinesischen Medien keine Spur zu finden.

